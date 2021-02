Roma avanti nel match di Europa League contro il Braga, ma le notizie per Paulo Fonseca non sono buone: nuovo infortunio

Gioca bene la Roma e si trova avanti nell’andata di Europa League contro il Braga. A portare avanti i giallorossi è subito Edin Dzeko, che spinge in porta un grande assist si Leonardo Spinazzola. Le tegole per Paulo Fonseca arrivano però dagli infortuni. Infatti dopo soli sette minuti esce Bryan Cristante per infortunio muscolare, ed al suo posto entra Bruno Peres.

Nella ripresa è Roger Ibanez a subire sempre un infortunio muscolare ed a lasciare il campo in barella, per poi rialzarsi fuori dal terreno di gioco. Al suo posto entra Gonzalo Villar. Doppio infortunio pesantissimo perché la Roma non ha difensori in panchina disponibili ed è costretta a reinventarsi.