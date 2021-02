Braga-Roma probabili formazioni: ultimi dubbi per Fonseca

Tutto pronto in casa Roma per la prima gara europea di questo 2021. I giallorossi questo pomeriggio alle 18.55 saranno ospiti del temibile Braga.

E’ la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, importantee obiettivo stagionale per la formazione capitolina. Trasferta in terra portoghese per la squadra allenata da Paulo Fonseca che non si preannuncia affatto semplice. Il Braga è arrivato fin qui con pieno merito e ora è pronto a giocarsi le sue chance. Dzeko e compagni hanno superato brillantemente la fase a gironi e il tecnico in Europa ha spesso fatto giocare le seconde linee. Ora però non si può commettere nessun errore e in questa gara d’andata la Roma cercherà di mettere le basi per la qualificazione agli ottavi. Il Braga non ha grandi nomi, ma gioca con un modulo speculare a quello dei giallorossi e ha una buona organizzazione tattica. Proverà nel suo stadio a far valere il suo palleggio contro una Roma che sulla carta è decisamente più forte.



Nella Roma ci sarà qualche cambiamento rispetto alla squadra che ha giocato nel weekend contro l’Udinese, del resto Fonseca deve gestire al meglio le energie dei suoi ragazzi, pur senza pensare troppo al successivo match di campionato contro l’Udinese. Maglia da titolare assicurata per Pedro e per Dzeko, quest’ultimo atteso da una grande prestazione dopo le recenti esclusioni. Dovrebbe riposare uno tra Pellegrini e Mkhitaryan. L’armeno è stato uno dei giocatori più utilizzati, ma è difficile rinunciare alla sua esperienza. A centrocampo Diawara reclama spazio, in difesa invece recuperato Ibanez che completerà il pacchetto con Mancini e Cristante. Tra i pali la scelta dovrebbe ricadere nuovamente su Pau Lopez.

Braga-Roma probabili formazioni

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Silva, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Novais, Galeno; Piazon, Horta; Ruiz.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.