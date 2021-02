Calciomercato Roma, c’è anche il Barcellona: pronto lo scippo

Calciomercato Roma, secondo il sito spagnolo Don Balon, il Barcellona potrebbe tentare un obiettivo per la prossima stagione.

Il Barcellona sarebbe sulle tracce di Massimiliano Allegri. Lo scrive in Spagna Don Balon, che spiega che la società blaugrana avrebbe deciso, dopo la scoppola in Champions League per mano del Psg, di salutare Koeman alla fine della stagione per prendere un tecnico molto più pragmatico dell’olandese.

E tra i possibili candidati c’è anche Allegri: l’ex allenatore della Juventus infatti sarebbe rientrato nei radar della società spagnola. Che al momento cerca un tecnico importante che badi al sodo senza perdersi in una teoria che, con Guardiola e per molti anni, ha portato a grandissimi successi. Adesso c’è da rifondare. E si vuole vincere. Senza pensare sempre e per forza al tiki-taka.

Calciomercato Roma, Allegri ha un accordo con i giallorossi

La faccenda però è molto più complicata del previsto. Anche perché nelle scorse settimane si è spesso detto che Allegri abbia già firmato un accordo con la Roma per la prossima stagione. Molti addetti ai lavori sono convinti di questo. E non è arrivata nessuna smentita ufficiale dalle parti chiamate in causa.

Senza dubbio Allegri ha grosso appeal internazionale. Tant’è che diverse volte è stato accostato da quando è libero, a club assai importanti in ambito europeo. Ma poi, le scelte delle varie società – Psg e Chelsea su tutte – sotto ricadute su altri profili. Anche il Real Madrid, per restare in tema spagnolo, ci avrebbe pensato per il post Zidane. Anche se tra i Blancos sarebbe Raul la pista più accreditata. In ogni caso le voci che arrivano dalla Spagna non lasciano tranquilli i tifosi giallorossi. Soprattutto perché, puntare su Allegri, significherebbe anche andare a spendere sul mercato per portare a Trigoria i giocatori più congeniali al tecnico.