Calciomercato Roma, trovato l’accordo: si chiude entro fine febbraio

Calciomercato Roma, arrivano conferme sull’affare. Accordo vicino, si potrebbe chiudere già nel mese di febbraio.

Roger Ibanez è pronto a mettere nero su bianco sul rinnovo che lo legherà alla Roma probabilmente fino al 2025. Il difensore brasiliano ha ormai trovato l’accordo con la società giallorossa. A confermarlo, al portale LaRoma24, è il procuratore del calciatore, Moraes.

”Siamo vicini ad un accordo e potremmo già chiudere a febbraio. Roger si trova benissimo a Roma e non ha nessuna intenzione di cambiare”. Queste le parole dell’agente di Ibanez che di fatto confermano che è tutto ok. Tiago Pinto, nell’ultimo mese, ha lavorato molto sui rinnovi. E cominciano ad arrivare i primi frutti.

Calciomercato Roma, le cifre dell’accordo

Il Tempo, questa mattina, aveva anche svelato le cifre dell’accordo tra il calciatore giallorosso e la società. Si parla del raddoppio dell’ingaggio che passa quindi da 750mila euro a stagione a 1,5 milioni. Un ritocco importante anche in virtù delle qualità che Ibanez ha dimostrato fino al momento. Ha avuto sicuramente qualche passaggio a vuoto, ma non c’è dubbio sulla bontà del suo operato.

Sempre tempi di calciomercato quindi in casa giallorossa. Adesso, Tiago Pinto, è chiamato anche a chiudere gli altri rinnovo. Partendo da Pellegrini e continuando con Veretout, gli elementi più importanti del progetto giallorosso. Ci sarà comunque spazio per tutti quei tesserati che la Roma ritiene fondamentali nel proprio percorso di crescita. E, anche i rinnovi dei vari Primavera arrivati tra novembre e dicembre, dimostrano come la società ha tutta l’intenzione di non perdere gli elementi più validi.