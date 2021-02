Calciomercato Roma, duello col Bayer Leverkusen per l’erede di Dzeko

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è consapevole dell’addio di Dzeko a fine stagione ed è a caccia di attaccanti che possano rimpiazzarlo in futuro.

Sarà lui l’erede di Dzeko? Secondo un’esclusiva di calciomercato.it la Roma avrebbe messo gli occhi sull’attaccante nigeriano ventunenne, adesso in forza all’Anderlecht, Mukairu.

La squadra belga lo ha preso in prestito dalla società turca dell’Antalyaspor in estate, e avrebbe tutta l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto per poi metterlo sul mercato e piazzare una plusvalenza. La cifra non è proibitiva. Ma ci sarebbe già diverse società che avrebbero richiesto informazioni.

Calciomercato Roma, su Mukairu c’è pure il Leverkusen

Una su tutte il Bayer Leverkusen: le aspirine infatti avrebbero già contattato l’Anderlecht per richiedere informazioni. Parliamo di una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 3,5 massimo 4 milioni di euro. E potrebbe davvero essere un buon investimento.

Anche Tiago Pinto ci starebbe pensando. Non solo perché è alla ricerca di un attaccante che vada a sostituire Dzeko – che stasera comunque partirà titolare – ma anche per le difficoltà che ci potrebbero essere per arrivare a Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina infatti, come abbiamo scritto ieri, sarebbe vicino al prolungamento del contratto con la società di Commisso. Senza dimenticare, infine, che in Toscana la prossima stagione potrebbe arrivare Petrachi, che sicuramente non è in buoni rapporti con la società giallorossa. La trattativa, di conseguenza, è in salita. E la Roma starebbe cercando di cautelarsi.