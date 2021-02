La Roma vince una partita fondamentale in casa del Braga nei sedicesimi di Europa League: Dzeko decisivo, Mkhitaryan il migliore

La Roma vince in casa del Braga nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Allo Stadio Municipal i giallorossi partono subito forte trovando dopo soli cinque minuti il gol del vantaggio. Un bel lancio di Diawara innesca Spinazzola che mette in area un assist al bacio per Edin Dzeko, bravissimo ad infilare alle spalle di Matheus. Tante occasioni da gol non sfruttate dalla squadra di Fonseca, che però non subisce grandi pericoli. Al 54′ Esgaio riceve il secondo giallo e viene espulso, lasciando i suoi in dieci. La Roma approfitta della superiorità numerica e mette a segno il secondo gol grazie a Veretout che mette Borja Mayoral solo davanti al portiere avversario ed insacca lo 0-2. Vittoria fondamentale che potrebbe aver messo un’ipoteca alla qualificazione.

Voti e tabellino Braga-Roma 0-2

BRAGA (3-4-2-1): Matheus 6.5; Tormena 5.5, Sequeira 5, Silva 4.5; Esgaio 4, El Musrati 5.5, Fransergio 5 (71′ Andre Horta 5.5), Galeno 5 (71′ Borja 5.5); Ricardo Horta 5.5(62′ Piazon), Gaitan 5(57′ Zé Carlos); Sporar 5.5 (62′ Abel Ruiz). A disposizione: Tiago Sa, Rogerio, Rolando, Novais, Bruno Rodrigues, Vitor.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante S.V.(7′ Bruno Peres 6), Ibanez 6 (53′ Villar 6); Karsdorp 6.5, Diawara 6.5, Veretout 6.5, Spinazzola 7; Pedro 6.5 (71′ El Shaarawy 5.5), Mkhitaryan 8; Dzeko 7 (71′ Mayoral 7). A disposizione: Mirante, Fuzato, Pellegrini, Carles Pérez.

Arbitro: Kovacs (ROM)

VAR: Munuera (SPA)

Ammoniti: 32′ Esgaio, 79′ Carvalhal, 89′ Silva

Espulsi: 54′ Esgaio (Doppio giallo)

Marcatori: 5′ Dzeko, 87′ Borja Mayoral