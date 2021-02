FORMAZIONI UFFICIALI BRAGA ROMA – Dopo la Juventus in Champions League anche la Roma di Paulo Fonseca torna a giocare in Europa e lo farà questa sera contro il Braga nella gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League all’Estádio Municipal de Braga. I giallorosso dopo aver chiuso al primo posto il Girone A hanno pescato lo scorso 14 dicembre dall’urna di Nyon i portoghesi dello Sporting Braga, Carlos Carvahal.“Il Braga ha fatto davvero bene durante la fase a gironi. E’ una squadra giovane ma gioca un buon calcio, è un club ambizioso che sta facendo buoni progressi e non possiamo commettere l’errore di pensare che qualificarsi per il prossimo turno sarà semplice. Non nascondo il fatto che sarà una gara speciale per me. Ho allenato qui e ho anche molti amici nel club”, ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa.

Formazioni ufficiali Braga-Roma

Difesa abbastanza obbligata per Fonseca, con Mancini-Cristante-Ibanez davanti a Pau Lopez. Un solo cambio a centrocampo rispetto alle partite di campionato: riposo per Villar e torna dal primo minuto Amadou Diawara al posto dello spagnolo. Torna titolare in attacco anche Edin Dzeko, affiancato da Mkhitaryan e Pedro. Il ballottaggio sulla corsia di destra lo vince Rick Karsdorp su Bruno Peres. A dirigere il match sarà il romeno Istvan Kovacs.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Silva, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Novais, Galeno; Piazon, Horta; Ruiz.

All.: Carvahal

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

All.: Fonseca