La Roma inizia sin da ora a cercare rinforzi per la prossima stagione: i giallorossi osservano il bomber in Brasile ed si aprono i contatti

Torna vittoriosa la Roma dalla trasferta in Portogallo, dove ha giocato l’andata di Europa League contro il Braga. Uno risultato di 0-2 che ai fini della qualificazione potrebbe aver messo un’importante ipoteca, anche se le opportunità per rendere più rotondo il risultato ci sono state. Ad andare a segno sono stati i due bomber giallorossi, prima Dzeko e poi Borja Mayoral.

Per entrambi tra qualche mese si valuterà il futuro nella capitale, visto che la Roma potrà già esercitare il diritto di riscatto per lo spagnolo, mentre per il bosniaco dopo le frizioni del mese scorso potrebbe arrivare la cessione. Nel frattempo il club giallorosso è già al lavoro sul mercato, e punta il mirino in Brasile, dove un bomber suscita l’interesse della società. Avviati i contatti con il club brasiliano.

Calciomercato Roma, obiettivo Claudinho: avviati i contatti con il Bragantino

La Roma allunga l’occhio fuori dall’Europa per trovare rinforzi in attacco per la prossima stagione, e punta il mirino in Brasile. Infatti qui i giallorossi avrebbero individuato un obiettivo in Claudinho. Secondo quanto riportato da ‘Goal.com’, i giallorossi avrebbero già avviato i contatti con il Bragantino, squadra proprietaria del cartellino, per chiedere informazioni sul bomber brasiliano.

In questa stagione Claudinho, attaccante classe 1997, su 35 partite giocate ha messo a segno 17 gol e 6 assist, salendo in cima alla classifica marcatori della Serie A brasiliana. Un profilo giovane ed interessante, dunque in linea con i piani della società guidata da Dan e Ryan Friedkin, ma sul quale non ci sarebbe solo l’interesse della Roma. Infatti sul bomber brasiliano ci sarebbe anche il Lipsia. Entrambi i club sono di proprietà del noto brand Red Bull. Il calciatore attualmente sarebbe valutato sopra i 10 milioni di euro, e sei mesi fa ha rifiutato un’offerta proveniente dal Al-Ittihad, squadra dell’Arabia Saudita.