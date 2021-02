Calciomercato Roma, lo vuole Klopp | Sbaragliata la concorrenza

Calciomercato Roma, il Liverpool è pronto a investire pesantemente in estate: Klopp è pronto a portarlo ad Anfield.

S’è inserito anche il Liverpool nella trattativa che porta a Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, cercato dalla Roma che potrebbe anche imbastire una mega operazione inserendo anche Musso, è molto ricercato in Inghilterra. In uscita tra i calciatori che interessano ai friulani ci sono Diawara e Carles Perez.

E, più di lui, c’è anche la cifra che i Reds avrebbero messo sul piatto: parliamo di 40 milioni di euro per il cartellino che i Pozzo difficilmente rifiuteranno. Impossibile dire di no a qualcosa del genere, anche se De Paul, a quanto sembra, preferirebbe rimanere in Italia. La notizia è riportata da “Tuttosport”. E trova riscontri anche sui media inglesi. Che confermano che l’argentino è in cima alla lista dei pensieri di Klopp.

Calciomercato Roma, De Paul irraggiungibile

Davanti a queste cifre, la Roma, potrebbe veramente fare ben poco. Anche se c’è da dire che la società friulana potrebbe essere interessata a qualche esubero dentro la rosa giallorossa. Tutto questo per abbassare il costo del cartellino. A De Paul, inoltre, è anche interessata la Juventus. Quindi la trattativa è sempre più difficile.

Probabilmente i giallorossi vireranno verso obiettivi diversi. Anche se, c’è da dirlo, in giro elementi come De Paul ce ne sono pochi. Ma non è sicuramente facile arrivarci e Tiago Pinto non può in questo momento concedersi spese folli sul mercato. Obiettivo sfumato? Al momento ci sentiamo di dire di sì, anche se le vie del mercato sono infinite e da qui, alla fine della stagione, potrebbe davvero succedere di tutto. Anche riuscire a rientrare in un’operazione che al momento non ha sbocchi.