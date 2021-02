La Roma è già al lavoro per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione e si guarda anche in Brasile: interesse per un centrocampista

La sessione estiva di calciomercato è ancora lontana, ma è fondamentale iniziare sin da ora a capire quali sono gli obiettivi per il futuro e tentare di intavolare delle trattative. Questo potrebbe essere l’obiettivo della Roma che sembrerebbe non fermarsi solo a guardare in Europa, ma starebbe cercando rinforzi anche in Sud America.

I giallorossi infatti sembrerebbero aver avviato i contatti con il Bragantino in Brasile, per l’attaccante classe 1997 Claudinho, che al momento è in testa alla classifica dei marcatori della Serie A brasiliana. Ma il bomber non sarebbe l’unico obiettivo brasiliano. Infatti interessa anche un centrocampista del Palmeiras.

Calciomercato Roma, occhi in Brasile: interesse per Danilo

Roma che continua a guardare con interesse al campionato brasiliano, dove ci sono diversi talenti che potrebbero rientrare nei piani giallorossi. Infatti il bomber Claudinho potrebbe non essere l’unico calciatore ad interessare al club capitolino. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la Roma avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Palmeiras, Danilo Dos Santos De Oliveira, meglio conosciuto solo come Danilo.

Il centrocampista classe 2001 lo scorso 30 gennaio ha vinto da protagonista a centrocampo la Copa Libertadores con il Palmeiras nel derby contro il Santos. In questa stagione il centrocampista ha collezionato 23 presenze, ed è uno dei migliori talenti della squadra. Danilo è cresciuto nella primavera del club brasiliano, ed al momento sarebbe valutato intorno agli 8-10 milioni di euro. Un colpo dunque non troppo costoso che in chiave futura potrebbe rivelarsi davvero un grande acquisto. Vedremo se poi il club giallorosso deciderà di affondare il colpo per il classe 2001, che inoltre sarebbe in linea con i piani societari, che puntano soprattutto sui giovani talenti.