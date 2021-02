Calciomercato Roma, 8 milioni di euro per portarlo via

Il calciomercato della Roma è ovviamente un argomento sempre al centro delle discussioni tra i tifosi. Acquisti e cessioni che avveranno in estate.

L’obiettivo del club giallorosso è quello di allestire ovviamente una squadra sempre più competitiva. Anche in questo periodo molto complicato per tutti dal punta di vista economico la proprietà americana non ha lesinato e non lesinerà gli sforzi per rendere la Roma una squadra sempre più forte. Ad ogni modo prima di tutto bisognerà cercare di capire il futuro di quei giocatori che attualmente si trovano in prestito altrove. Uno di questi è Alessandro Florenzi, che ormai è un punto fermo per il Psg. Nel successo ottenuto a Barcellona l’esterno italiano ha sfoderato una prestazione super, contribuendo al trionfo del Psg, serio candidato per la vittoria della Champions League.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la Juventus stregata da Mancini

LEGGI ANCHE –>Roma, la priorità dei rinnovi: i Friedkin hanno deciso

Calciomercato Roma, il Psg punta su Florenzi

Il sito Footmercato speiga come sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che il Psg voglia esercitare l’opzione di riscatto per il laterale destro, ex capitano e titolare della nazionale azzurra. Florenzi si è infatti ben integrato anche nello spogliatoio e gli otto milioni di euro necessari per acquistarlo sicuramente possono essere un ottimo investimento, se paragonati al valore del calciatore. Che dunque sembra essere destinato a continuare la sua carriera all’estero, in un club tra i migliori al mondo e che ogni anno parte con grandi obiettivi. Per Florenzi giocare al fianco di grandi campioni come Mbappè e Neymar è senz’altro uno stimolo a migliorare sempre più il suo rendimento.

Più complicato per il Psg sarà arrivare a quello che è stato anche un obiettivo della Roma nella scorsa estate, ovvero Moise Kean. Che a Parigi è letteralmente esploso, conquistandosi la maglia da titolare a suon di gol. Gol che hanno fatto lievitare il suo prezzo. Ora l’Everton, club che ne detiene il cartellino, per lui potrebbe chiedere almeno 60-70 milioni di euro. E per adesso pare che del futuro dell’attaccante i due club non ne abbiano parlato.