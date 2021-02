Calciomercato Roma, bocciatura dell’allenatore | Tiago Pinto nei guai

Calciomercato Roma, in conferenza stampa arriva la bocciatura dell’allenatore. Tiago Pinto adesso è nei guai nella gestione della rosa.

Se Kluivert ha aperto a un possibile riscatto da parte del Lipsia, proprio in questi minuti arrivano le parole di Nagelsmann, il giovane tecnico tedesco che alla vigilia della gara contro l’Hertha Berlino ha parlato del futuro dell’olandese. “Aveva fatto molto bene contro il Bayer e il Manchester United – ha detto – e stava mostrando quello che speravamo. Ma poi si è fermato”.

Poi, il tecnico, entra nel dettaglio: “Si allena poco, anche questo è un problema, perché è un po’ troppo incline agli infortuni. Deve solo essere molto più attento al suo fisico”.

Calciomercato Roma, Nagelsmann sul futuro di Kluivert

Ed è sicuramente sincero Nagelsmann quando parla del futuro del giocatore: “Ha quelle capacità che ci farebbero comodo contro il Liverpool e in molte altre partite della Bundesliga. Ci auguriamo che possa essere più decisivo. Il futuro? Decideremo in quesi mesi cosa faremo, sa sarà il caso di confermarlo per la prossima stagione”.

Una notizia che certamente non fa felice Tiago Pinto. Che potrebbe trovarsi alle prese, quindi, con un nuovo elemento nella rosa che sicuramente non rientra nei piani della società. Il general manager portoghese spera che in questa seconda parte di stagione Kluivert possa mettersi in mostra. E di conseguenza incassare quei 12 milioni di euro – ma anche 10 non sarebbero male – da poter reinvestire sul mercato.