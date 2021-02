Roma, le ultime da Trigoria: emergenza totale in difesa

Roma, è emergenza totale in difesa. Fonseca contro il Benevento dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze dietro

Le notizie che arrivano da Trigoria non sono buone. Ed era ampiamente ipotizzabile dopo gli infortuni di Cristante e di Ibanez di ieri sera durante la sfida contro il Braga. I due usciti malconci dalla trasferta in Portogallo oggi hanno fatto solamente terapia. Non ci saranno domenica contro il Benevento.

Per Kumbulla e Smalling non arrivano nemmeno delle notizie incoraggianti: entrambi hanno svolto un lavoro individuale. Difficile un recupero per sfida contro la squadra allenata da Pippo Inzaghi. E se a questo ci mettiamo anche che Calafiori sta alterando lavori personalizzati a quelli con la squadra, il quadro è completo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio | Richiesta provocatoria

LEGGI ANCHE: Zaniolo tiene in ansia la Roma: prossimi giorni decisivi

Roma, è emergenza totale contro il Benevento

Un pacchetto difensivo completamente da inventare. La soluzione, per domenica, potrebbe essere quella di passare a una difesa a quattro con Mancini centrale, insieme a Juan Jesus. Anche perché Fazio è proprio fuori da ogni possibile rotazione.

È difficile in questo momento credere che Fonseca possa optare per Karsdorp e Spinazzola centrali difensivi insieme a chi ieri ha concluso la partita con la fascia di capitano al braccio. Anche se, a dire il vero, la Roma non ha rischiato più di tanto nonostante i due siano praticamente adattati in quella zona di campo.