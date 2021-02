Roma, stabiliti data e orario del turno infrasettimanale con la Fiorentina

Roma, la Lega ha reso noti data e orario del turno di campionato infrasettimanale. I giallorossi saranno impegnati con la Fiorentina

Non ci sarà un attimo di respiro. La squadra giallorossa scenderà in campo praticamente ogni tre giorni. Soprattutto se, come si spera, la squadra giallorossa riuscirà a portare a casa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dopo la vittoria di ieri contro il Braga. La sfida della settimana prossima all’Olimpico sembra proprio una formalità.

La Lega ha reso noti, oggi, le date e gli orari del turno infrasettimanale nella prima settimana di marzo. La Roma sarà impegnata contro la Fiorentina e giocherà mercoledì 3 marzo alle 20:45. La partita sarà trasmessa su Sky.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, lo vuole Klopp | Sbaragliata la concorrenza

Roma, il dettaglio del turno infrasettimanale

La prima gara che andrà in scena sarà quella della Lazio, che ospiterà all’Olimpico il Torino. In programma martedì 2 marzo alle 18:30. In serata poi sarà il turno della Juventus, in casa, contro lo Spezia. Entrambe le gare saranno trasmesse da Sky. Poi sarà un mercoledì sera intenso.

Ecco il dettaglio completo:

2 MARZO

Lazio-Torino, 18:30, Sky

Juventus-Spezia, 20:45 Sky

3 MARZO 18:30

Sassuolo-Napoli Dazn

3 MARZO 20:45

Atalanta-Crotone Dazn

Benevento-Verona Sky

Cagliari-Bologna Sky

Fiorentina-Roma Sky

Genoa-Sampdoria Sky

Milan-Udinese Dazn

GIOVEDI‘ 4 MARZO

Parma-Inter, 20: 45 Sky