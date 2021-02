Zaniolo tiene in ansia la Roma: prossimi giorni decisivi

La Roma, ancora senza il suo asso Zaniolo, continua a macinare gioco e vittorie, l’ultima contro il Braga nei sedicesimi di Europa League. Una ipoteca sul passaggio del turno.

Certo, ci sarà da giocare il ritorno e ogni partita ha una storia a sè. Dunque anche all’Olimpico bisognerà rispettare e temere una squadra, quella portoghese, che ha dimostrato di avere una ottima organizzazione tattica. La Roma in questa fase è in emergenza in difesa, mentre per quanto riguarda l’attacco Fonseca ha davvero tante frecce nel suo arco. Ha debuttato ieri sera anche El Shaarawy che tornerà senz’altro molto utile nel finale di stagione. Un finale di stagione nel quale spera di riaffacciarsi pure Nicolò Zaniolo, il cui obiettivo è quello di rientrare in tempo per meritarsi una maglia nella nazionale azzurra.



Zaniolo non ha ancora ripreso a correre

In queste ultime settimane si è parlato molto di lui a causa del gossip, ma la testa del calciatore è concentrata sul rientro in campo. Con la speranza che possa avvenire al più presto possibile. Ma, come riporta Il Corriere dello Sport, è impossibile ancora dare dei tempi precisi. Il professor Fink, che lo ha operato lo scorso settembre, sarà nella capitale nei prossimi giorni per effettuare un controllo sul ginocchio del numero 22 giallorosso. Zaniolo non ha ancora ripreso a correre e questo fa pensare che il suo sogno Europeo sia davvero in dubbio. Il calciatore sta facendo di tutto per accorciare i tempi del suo recupero, ma solo nelle prossime settimane si capirà se riuscirà a tornare in tempo con la maglia della Roma per realizzare il suo sogno azzurro.