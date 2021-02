Quella di domani sera contro il Benevento sarà una Roma completamente in emergenza nel reparto difensivo. Se da una parte è vero che mancano i vari Chris Smalling, Marash Kumbulla, Roger Ibanez (qui le ultime sulle sue condizioni) e Bryan Cristante, dall’altra saranno a disposizione sia Federico Fazio che Juan Jesus, i quali però non hanno il ritmo partita, motivo per il quale come annunciato da Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa di vigilia, potrebbe giocare Leonardo Spinazzola nella linea dei difensori, come già fatto in alcune occasioni passate.

LEGGI ANCHE: Milan, nuova tegola per Stefano Pioli: salta anche la Roma

LEGGI ANCHE: Roma, conti ancora in rosso: importanti le perdite nel primo semestre

Benevento-Roma, convocati Fonseca

L’ultima convocazione di Juan Jesus risale al derby perso contro la Lazio per 3-0 dello scorso 15 gennaio, in pieno calciomercato. Il brasiliano, che andrà in scadenza a giugno prossimo, però ha rifiutato tutte le destinazioni, così come Fazio il quale ha ancora un altro anno di contratto, e in questo momento non viene più impiegato da Fonseca. Vedremo se anche in emergenza sarà nella formazione che scenderà in campo.