Benevento-Roma, il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani in Campania. Dietro è emergenza

Ecco le prime parole di Fonseca, in conferenza stampa, in vista della gara di domani contro il Benevento.

”Cristante non sarà convocato. Non è pronto per giocare. Abbiamo un giorno ma non sarà disponibile. Spinazzola ha molte possibilità di giocare come difensore centrale”.