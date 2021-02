Milan, nuova tegola per Stefano Pioli: salta anche la Roma

Milan, i rossoneri domani non potranno contare sul centravanti. Che probabilmente salterà anche la Roma la prossima settimana

Una tegola per Pioli. Una buona notizia per la Roma. Il tecnico domani nella sfida al vertice contro l’Inter non potrà contare su Mario Mandzukic. Alle prese con un problema muscolare. E, così come Bennacer, uscito infortunato dalla gara di Belgrado in Europa League, domani saranno out.

E con molta probabilità rimaranno fuori dalla convocazione anche nella sfida della prossima settimana all’Olimpico, quando i rossoneri si presenteranno per affrontare la Roma. Una buona notizia per Fonseca che affronterà con ogni probabilità una squadra incerottata.

Milan, anche per la Roma momento nero

Certo, c’è comunque da dire che anche per la Roma questo non è un momento positivo. Fonseca infatti è in piena emergenza difensiva e spera che almeno per la sfida contro la vicecapolista possa riavere qualche pezzo. Al momento sono fuori Ibanez, Cristante, Smalling e Kumbulla. E nessuno probabilmente ce la farà domani contro il Benevento.

C’è comunque ancora una settimana di tempo – con in mezzo, per entrambe, il ritorno di Europa League in casa – per cercare di rimettere le cose a posto e tirare fuori qualcuno dall’infermeria. Piena, sia per Pioli che per Fonseca. Che stanno attraversando un momento sfortunato sotto l’aspetto infortunati. Non sarà sicuramente facile per entrambi. Ma in questo momento, qualche possibilità in più di rimettere in sesto qualcuno, ce l’ha il tecnico giallorosso. Facendo gli scongiuri in maniera anticipata, speriamo possa essere così alla fine.