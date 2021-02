Roma, Fonseca prepara l’ennesima staffetta

La Roma si sta preparando al match che domani sera la vedrà protagonista in serie A sul campo del temibile Benevento di Pippo Inzaghi.

Un’altra partita da vincere per la truppa giallorossa, che arriva in un momento molto delicato, ovvero a cavallo dei sedicesimi di finale di Europa League. La Roma è rientrata in fretta dalla trasferta in Portogallo e ora si appresta a partire nuovamente alla volta della Campania per questo match di campionato. C’è insomma il rischio di pagare qualcosa in termini di stanchezza. Senza dimenticare i problemi per il tecnico legati alla difesa. A disposizione c’è solo Mancini e Fonseca potrebbe “ripescare” Fazio e Juan Jesus, che non giocano da tempo, per completare il reparto. Per fortuna invece in attacco c’è abbondanza e anche l’innesto di El Shaarawy offre al tecnico nuove soluzioni tattiche. Rimane invece in programma la staffetta al centro: chi partirà dall’inizio?



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la Juventus stregata da Mancini

LEGGI ANCHE –>Roma, la priorità dei rinnovi: i Friedkin hanno deciso

Roma, Mayoral favorito su Dzeko per la maglia da titolare

Dzeko o Mayoral. Ecco che si riproporrà il duello per il ruolo di centravanti, con il bosniaco che dovrebbe accomodarsi in panchina e lasciare spazio al giovane spagnolo, che si sta mettendo sempre più in luce. I due attaccanti della Roma hanno caratteristiche molto diverse. Il primo oltre a far gol è un calciatore in grado di svolgere il ruolo di playmaker offensivo, mandando a rete i compagni. Mayoral cerca invece più la profondità ed è un predatore dell’area di rigore. I numeri per ora sono dalla parte dello spagnolo, 10 gol segnati contro i 9 di Dzeko. Ma anche a Benevento è molto probabile una staffetta tra i due, visto che per adesso non si ipotizza un loro utilizzo in coppia.