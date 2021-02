Roma, ecco l’esito degli esami: i tempi di recupero per Ibanez

Roma, questa mattina Ibanez si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart: eccole le ultime sulle sue condizioni e tempi di recupero

Roger Ibanez con il Benevento non ci sarà. E questa mattina il difensore si è presentato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali propedeutici per capire i tempi di recupero. Il difensore ricordiamo è uscito malconcio dalla trasferta portoghese per un problema al flessore. E di conseguenza non sarà disponibile domani.

E salterà anche le gara di Europa League giovedì e quella di domenica prossima contro il Milan. Il difensore infatti ha riportato una lesione muscolare al flessore destro. I tempi di recupero di conseguenza vanno dai 7 ai 10 giorni. Per Fonseca è emergenza senza fine.

Roma, anche Cristante sarà out

Fonse Fonseca sperava di recuperarlo, ma anche Cristante domani sarà out. Il dolore lombare ancora c’è e, anche se la squadra è in emergenza, non c’è nessuna necessità di rischiare per perderlo per molto tempo. L’annuncio dovrebbe arrivare nella conferenza stampa del tecnico portoghese in programma alle 14 da Trigoria.

Senza Kumbulla e Smalling, il tecnico domani potrebbe rispolverare uno tra Juan Jesus e Fazio, con il primo leggermente favorito sul secondo. Momento di difficoltà in difesa per l’allenatore giallorosso che ha un solo centrale di ruolo: vale a dire Mancini. Tuttavia non dovrebbe essere modificato il sistema di gioco. Si va avanti con la difesa a 3 con uno tra Karsdorp e Spinazzola che verrà impiegato dietro.