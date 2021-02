Roma, l’annuncio di Zaniolo: ecco quando torna in campo

La Roma nel corso di questa stagione ha dovuto fare a meno del suo talento più splendente, l’infortunato trequartista Nicolò Zaniolo.

Nello scorso mese di settembre il campione giallorosso ha subito un nuovo infortunio al ginocchio durante un match della nazionale. E per lui è ricominciato tutto daccapo, tanto lavoro da fare per tornare a calcare un campo da calcio ed essere protagonista in serie A e magari ai prossimi Europei. Proprio la volontà di riuscire a conquistare la maglia azzurra e di convincere Mancini a inserirlo nell’elenco dei 23 per questo grande appuntamento è uno stimolo importante per Zaniolo. La Roma lo aspetta senza ansia, non ha intenzione di forzare i tempi. Meglio aspettare qualche settimana in più ma ritrovare quel calciatore in grado di fare la differenza con la sua tecnica e la sua esplosività fisica.



Roma, Zaniolo annuncia il ritorno in campo tra un mese

Si fanno tante ipotesi sulla data del suo ritorno in campo e ieri sera, durante un intervento su Clubhouse, Zaniolo ha voluto fare chiarezza. Il calciatore giallorosso ha dato buone notizie ai tifosi della Roma tramite il social network, la moda del momento. “Sto correndo da due o tre giorni, tra un mese torno in campo” sono le parole del numero 22. Che spera dunque ad aprile di poter essere a disposizione di Fonseca, seppur con la ovvia necessità di ritrovare la miglior condizione fisica strada facendo. Una notizia che non potrà che far felici tutti gli appassionati di calcio, oltre ai tecnici Fonseca e Mancini.