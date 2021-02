Benevento-Roma, “giallo” a centrocampo: la scelta di Fonseca

Benevento-Roma, Fonseca non cambia le sue scelte. L’emergenza è tanta in difesa e non può rischiare a centrocampo. Ma è rischio “giallo”

Paulo Fonseca non vuole passi falsi. Non se li può permettere lui né la sua squadra. Che vuole andare a prendersi di nuovo il terzo posto solitario e, chissà, avvicinare una delle due battistrada. Sicuramente però, in vista del Milan che il prossimo weekend si presenterà all’Olimpico, se il portoghese non avesse avuto l’emergenza difensiva, oggi avrebbe fatto scelte diverse.

Perché c’è un grande rischio, quello di un possibile giallo in mezzo al campo, che potrebbe far saltare la gara contro i rossoneri a uno tra Villar e Veretout. Che sono entrambi in diffida. E, in tutto questo, c’è anche da dire che Diawara è in ripresa. Ma anche stasera sarà in panchina.

LEGGI ANCHE: Roma, i Friedkin stanno pensando a un altro acquisto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha nel mirino due brasiliani

Benevento-Roma, Fonseca sceglie i soliti

Ma come detto il fatto che lì dietro manchino quasi tutti i titolari – solamente Mancini è abile e arruolabile – non lascia tranquillo Fonseca. Che dalla cintola in su manderà in campo la miglior formazione possibile senza pensare alle possibili squalifiche.

Probabilmente i due centrocampisti centrali titolari riposeranno entrambi giovedì, ma il rischio giallo è alto. Ma è una scelta ponderata dalle altre assenze che in questo momento si ritrova ad avere il portoghese. Diawara ha giocato – discretamente – in Europa League e forse, visto anche questo possibile problema, si aspettava di giocare titolare anche oggi. Ma non sarà così. Sperando che tutto vada per il verso giusto.