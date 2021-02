Non è andata oltre lo 0-0 la Roma al Ciro Vigorito di Benevento, nel posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A, non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Con le squadre medio piccole la Roma aveva sempre vinto, eccezion fatta per le sfide di Verona in trasferta e Sassuolo in casa, finite proprio con il punteggio di reti inviolate. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fonseca

La partita era difficile ma il dovere di una grande squadra era trovare le soluzioni. Una squadra troppo lenta con poche idee, è un passo indietro questo?

No, è stata una partita difficile. Il Benevento si è chiuso bene ma penso siamo arrivati agli ultimi 30 metri senza difficoltà, poi non abbiamo avuto iniziativa individuale, non siamo stati concreti. Pesno che i giocatori hanno capito che bisognava essere più concreti.

Su Bruno Peres, tanti palloni, spesso col piede sbagliato. Non ha pensato a mettersi con la difesa a 4 per dare spazio a Spinazzola?

Abbiamo fatto questo con Dzeko per avere un uomo in più in area. Il corridoio laterale era però lento e questo ci ha penalizzato in fase di realizzazione.

Può essere che avendo giocato giovedì, una partita intensa, è mancata quella brillantezza per cercare l’uno contro uno, cercare l’uomo, creare quell’imprevedibilità?

Magari, ma penso che non è stata una questione fisica. La squadra ha giocato sempre con intenzione di arrivare veloce. E’ vero che è mancata iniziativa individuale, è vero che possiamo fare meglio, ma devo dire che il Benevento si è chiuso bene.

A prescindere dalle scelte disciplinari, in questo momento dal punto di vista tecnico Borja Mayoral è il titolare, è più affidabile di Dzeko?

Noi non abbiamo titolari. Dzeko ha giocato a Braga e lo ha fatto bene, oggi ha giocato Borja. Per gli attaccanti questo tipo di partite è più difficile, ma non abbiamo titolari in questa squadra.

Sulla difesa a 4

Lo abbiamo fatto quando è entrato Dzeko, è difficile fare di più

Non le sembra che in Italia c’è la tendenza a calciare poco da fuori area? Da cosa dipende, poco spazio, poco coraggio?

Penso che in questo tipo di partite va fatto di più se c’è la possibilità. Il Benevento si è chiuso bene e non abbiamo avuto grandi possibilità di tirare.