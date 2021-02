La Roma affronta il Benevento in trasferta nel posticipo sera della domenica di Serie A: ecco la soluzione di Fonseca in difesa

Roma in piena emergenza difensiva in questa trasferta di Benevento. I giallorossi arrivano allo Stadio Comunale Ciro Vigorito con l’infermeria piena. Infatti dopo gli infortuni di Kumbulla e Smalling, arrivano anche quelli di Cristante e Ibanez nella partita di Europa League vinta contro il Braga. Così il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si vede costretto a reinventare la retroguardia, e decide di optare per Spinazzola centrale insieme a Mancini ed il ritorno di Federico Fazio tra i titolari. A centrocampo agiranno i soliti Veretout e Villar, con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. In attacco Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle del bomber Borja Mayoral.

BENEVENTO: Montipò, Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Viola, Caprari; Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi. (da confermare)

ROMA: Pau Lopez, Fazio Mancin, Spinazzola, Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral. All: Paulo Fonseca