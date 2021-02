Poteva sfruttare un’occasione interessante la Roma di Paulo Fonseca, per arrivare al big match di domenica prossima contro il Milan a soli tre punti dai rossoneri, ma così non è stato, perché i giallorossi sono usciti con un solo punto dal Ciro Vigorito di Benevento. Una partita dove la Roma ha provato a sfondare il muro del Benevento che non si è sfaldato nemmeno quando il direttore di gara Pairetto ha espulso per doppia ammonizione Kamil Glik. I giallorossi prima della sfida contro la compagine di Stefano Pioli, giovedì dovranno chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Europa League, affrontando il Braga dopo il 2-0 dell’andata siglato in Portogallo.

Benevento-Roma, commenti Social

I tifosi giallorossi non sono di certo entusiasti della prestazione di oggi. Alcuni criticano il tecnico portoghese per aver letto male la partita, altri per il fraseggio sbagliato in fase di impostazione. I cross di Peres e Karsdorp in primis non sono stati decisivi, per Borja Mayoral che oggi non si è praticamente mai visto, a differenza di Dzeko che le poche palle ricevute ha provato a sfruttarle.

Per rispondere a Fonseca: è mancato tutto stasera, non solo la concretezza negli ultimi 30m. Troppi giocatori sottotono e una lettura della gara sbagliata con dei cambi che ci hanno ulteriormente “ingolfato”. Partita da dimenticare in fretta sotto tutti i punti di vista #Roma — FrancescoCanale (@FrancescoCanal1) February 21, 2021

Già… il muro di queste squadrette anticalcio! Oggi non si può dire che Fonseca non abbia provato a vincere… ha messo tutti anche senza difesa… ma niente… il muro era di cemento…peccato, persi 2 punti d’oro… #mainagioia #BeneventoRoma — Rafs 🕉 (@FafsRafs) February 21, 2021

Una partita giocata decisamente sottotono per le reali possibilità della squadra, contro un avversario più che modesto che non ha fatto altro di interrompere tutte le azioni di gioco intraprese da parte nostra. Ci sarebbe voluta più cattiveria sottoporta, Dzeko gioca un tempo! — Alessio Brancaccio (@bralex84) February 21, 2021