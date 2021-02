Calciomercato Roma, duello col Lipsia | Pinto ha un jolly

Siamo nel pieno della stagione in corso ma già si parla di calciomercato anche in casa Roma, con tanti rumors che si accavallano nel corso delle settimane.

Inutile sottolineare come in estate sicuramente ci sarà qualche cambiamento nella rosa giallorossa. La Roma proverà a rinforzare il suo organico e non c’è dubbio sul fatto che la dirigenza americana non lesinerà sforzi per farlo. Anche se ovviamente si dovrà per forza di cose fare sempre i conti con il bilancio. Uno dei giocatori accostati ultimamente ai giallorossi è Claudinho, centrocampista offensivo che si è messo in gran luce nel Brasileirao con la maglia del Bragantino. Elemento non giovanissimo, ha ormai 24 anni, ma pronto al salto in Europa dove potrebbe mettere in msotra il suo talento.



Calciomercato Roma, anche il Lipsia su Claudinho

Come riporta il portale “Fichajes”, il calciatore piacerebbe alla Roma, pronta a fare uno sforzo economico per farlo arrivare in Italia. Claudinho ha caratteristiche che ben potrebbero integrarsi nella rosa giallorossa. Tanta tecnica e velocità da mettere al servizio della squadra. Il suo prezzo si aggira sui 15 milioni di euro ma adesso c’è una rivale molto pericolosa della quale tenere conto. Vale a dire il Lipsia, altra squadra in orbita Red Bull proprio come il Bragantino, una delle squadre più forti della Bundesliga che si sta mettendo in mostra anche in Champions League. Claudinho pare infatti essere un obiettivo anche dell’undici allenato dal giovanissimo e bravissimo tecnico Nagelsmann.

Ad ogni modo proprio la Roma attende delle risposte anche dal Lipsia, che ancora non ha deciso se investire nel riscatto di Kluivert o meno, valutato all’incirca 13 milioni di euro. L’olandese si trova attualmente in prestito al club tedesco e non è detto che possa magari essere una pedina di scambio da utilizzare in estate.