Roma, emergenza difesa: ecco quando rientrano gli infortunati

La Roma questa sera giocherà sul campo del Benevento una partita molto importante per i giallorossi, impegnati nella rincorsa ad un posto in Champions League.

Paulo Fonseca si ritrova a fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva. Smalling e Kumbulla erano già ko prima dell’ultimo match di Europa League, nel quale si sono infortunati prima Cristante e poi Ibanez. Una penuria di alternative che ha di fatto costretto l’allenatore a inserire nell’elenco dei convocati Fazio e Juan Jesus, che sono finiti ai margini delle scelte del tecnico nell’ultimo periodo. L’argentino dovrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto. Convocato anche il giovane Feratovic che andrà in panchina. Ma come stanno gli infortunati?



Roma, Cristante e Kumbulla tornano in settimana

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione appunto dei difensori, ipotizzando il loro rientro. Per Cristante non sembrano esserci particolari problemi e già contro il Braga dovrebbe essere a disposizione. Senz’altro una buona notizia per l’allenatore della Roma, che spera anche di recuperare Kumbulla per il prossimo match di campionato contro il Milan. Per l’albanese sarebbe una buona opportunità per affermare il suo talento. Niente da fare invece per Smalling, per il quale bisognerà invece attendere, e anche per Ibanez. Dopo gli esami effettuati ieri si pensa che debba stare fuori almeno due settimane.