Roma, Fonseca lo aspetta a braccia aperte: vicino il rientro. Potrebbe tornare utile vista l’emergenza attuale.

Ieri durante la conferenza stampa in vista della gara di Benevento, Fonseca, a specifica domanda su Reynolds, ha spiegato che il diciannovenne si trova attualmente negli Stati Uniti. Niente di preoccupante ovviamente, ma il terzino è a Dallas per sbrigare le ultime pratiche per poter rimanere in Italia per lavoro.

Una prassi, che però purtroppo allunga i tempi del suo inserimento all’interno della squadra. Il tecnico portoghese infatti ha spiegato che è fermo da due mesi e avrà bisogno di tempo per rimettersi in sesto fisicamente. E avrà sicuramente bisogno di molto lavoro tattico per iniziare a capire i meccanismi e i concetti del calcio italiano.

Roma, Reynolds in città tra oggi e domani

Ma il suo rientro non tarderà ad arrivare. Secondo il Corriere dello Sport infatti, Bryan dovrebbe atterrare nella Capitale tra oggi e domani, per ricominciare a rimettersi a lavoro e pensare ad una possibile data per il suo debutto. E pensare che lo stesso era vicino al trasferimento al Benevento, la squadra che oggi affronterà la Roma.

Poi però il colpo di coda dei Friedkin che hanno deciso di alzare la posta e inserire nel contratto una clausola che prevede il 15% di una eventuale rivendita da mandare nelle casse della franchigia americana. Una proposta quest’ultima ben accetta dai proprietari dei Dallas che hanno chiuso i ponti con la Juventus – che lo avrebbe girato in prestito ai campani – per mettere nero su bianco con i giallorossi. Adesso però è arrivato il momento di accelerare anche nel recupero fisico per vederlo all’opera.