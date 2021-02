Ecco

Ecco tabellino e voti di Benevento-Roma, gara della quarta giornata di ritorno conclusa da poco

In piena emergenza difensiva, la Roma è scesa in campo contro il Benevento rispolverando anche Federico Fazio. Alla prima presenza stagionale in campionato, il difensore argentino è stato sicuramente tra i peggiori in campo, sbagliando anche numerosi appoggi che hanno messo in difficoltà i propri compagni. Poco pericolosa in avanti, la squadra allenata da Paulo Fonseca ha pagato dazio ad un Borja Mayoral non certo ispirato nella prima ora di gioco. Complice l’espulsione di Glik, l’ex Real ha giocato per più di mezzora insieme a Dzeko. Sotto tono anche le prove di Pellegrini e Villar.

Tabellino e voti Benevento-Roma 0-0: Fazio e Mayoral flop

BENEVENTO: Montipò 6; Depaoli 6, Glik 4, Barba 6.5, Foulon 5; Hetemaj 6.5 (78′ Tello 5), Schiattarella 6.5, Viola 6 (59′ Caldirola 7); Ionita 5.5, Caprari 6.5 (68′ Insigne 6.5); Lapadula 6 (78′ Moncini sv). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tello, Insigne, Diambo, Gaich, Di Serio, Moncini, Sau. All.: F. Inzaghi.

ROMA: Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Fazio 5 (71′ Juan Jesus 6.5), Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5 (71′ Pedro 6), Villar 5, Veretout 5.5 (58′ Dzeko 6), Bruno Peres 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6 (82′ El Shaarawy sv); Borja Mayoral 4.5. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Feratovic, Diawara, Pastore, Podgoreanu, Pedro, Carles Perez, El Shaarawy, Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto

Note: ammoniti Schiattarella (B), Fazio (R), Glik (B), Montipò (B). Espulso: Glik (B)