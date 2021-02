Calciomercato Roma, l’attaccante non chiude alla partenza

Continuano ad alimentarsi le voci del calciomercato della Roma in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda un giocatore in rampa di lancio.

Stiamo parlando di Claudinho, attaccante del Bragantino che è stato un grande protagonista del Brasileirao che si avvia a conclusione. Il 24enne ha infatti segnato la bellezza di 17 reti e adesso spera anche di essere convocato nella nazionale verdeoro. Sarebbe per lui indubbiamente una grande soddisfazione. Si è parlato molto negli ultimi giorni di un interessamento della Roma nei confronti di questo calciatore, che può ricoprire più zone del campo in fase offensiva. Abbina tecnica e velocità e sembra essere pronto per una esperienza lontana dal suo Brasile. Anche se per adesso lo stesso calciatore sembra pensare solo a chiudere nel migliore dei modi la stagione.



Calciomercato Roma, le parole di Claudinho

“Lascio il futuro nelle mani di Dio. – ha detto l’attaccante brasiliano come riporta Globo Esporte – Penso solo al presente, ho un contratto con il Red Bull Bragantino e c’è ancora l’ultima partita del campionato da affrontare. Alla fine della stagione ci siederemo, parleremo e decideremo cosa sarà meglio per entrambe le parti” ha concluso il giocatore. Che dunque non ha rivelato alcuna indiscrezione riguardo il suo futuro calcistico. L’impressione è che se ne riparlerà nelle prossime settimane. Oltre alla Roma c’è anche un altro grande club europeo sulle sue tracce, ovvero il Lipsia. Altra squadra in orbita Red Bull che sarebbe felice di accogliere Claudinho nella prossima stagione.