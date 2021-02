Calciomercato Roma, asta per Claudinho | Nuovo inserimento

Calciomercato Roma, l’attaccante brasiliano Claudinho è nel mirino di parecchi club europei: nelle ultime ore si è aggiunto anche l’Ajax.

Si fanno sempre più importanti le squadre che sarebbero interessate all’attaccante del Bragantino, società che milita nel massimo campionato brasiliano, Claudinho. Nelle ultime ore infatti, secondo il sito Yahoo Esportes, l’Ajax si sarebbe presentato con un’offerta di 15 milioni di euro. E sarebbe quella più importante al momento.

Sul calciatore, oltre alla Roma, c’è anche il Lipsia, visto che il club brasiliano fa parte della truppa Red Bull che comprende anche il Salisburgo. Classe 1997, Claudinho è letteralmente esploso quest’anno, segnando fino al momento 17 reti. Sta vivendo la sua migliore stagione in carriera e sarebbe pronto al grande salto.

Calciomercato Roma, Pinto guarda con interesse

Questo ruolino di marcia ha fatto si che Tiago Pinto s’interessasse al calciatore. Ed è sicuro che il general manager portoghese della Roma abbia già richiesto delle informazioni. Il costo del cartellino oscilla tra i 12 i 15 milioni di euro. Ma al momento, la Roma, non avrebbe presentato nessuna offerta ufficiale al club brasiliano.

Col mercato chiuso c’è tempo anche per valutare con maggiore interesse alle prestazioni di Claudinho: che comunque approderà sicuramente in Europa nella prossima stagione. C’è da dire, anche, che il Bragantino, l’autunno scorso, ha rifiutato 10 milioni di euro dall’Al-Ittihad, non ritendendo la cifra congrua alle qualità del calciatore. Che da quel momento in poi non si è più fermato segnando con regolarità. Se si vuole chiudere l’operazione in tempi brevi e senza andare a partecipare ad una vera e propria asta, ci sarebbe da sbrigarsi.