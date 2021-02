Calciomercato Roma, duello col Milan per il brasiliano

Guardare già al calciomercato in casa Roma è normale per un club che vuole essere sempre più ambizioso in Italia e in Europa.

Siamo nel pieno della stagione e la squadra di Fonseca si sta battendo per ottenere il miglior piazzamento possibile in serie A e per farsi largo in Europa League. Ma non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza starà già guardandosi attorno per capire quali potrebbero essere le mosse giuste da fare in chiave calciomercato per rinforzare l’organico e renderlo sempre più competitivo. Impresa non semplice, specie di questi tempi. Tenere d’occhio il bilancio sarà infatti indispensabile e necessario per tutte le squadre.



Calciomercato Roma, anche Juve e Milan su Danilo

Tuttavia c’è un calciatore che sembra stuzzicare l’interesse dei giallorossi, e non solo. Stiamo parlando di Danilo, centrocampista centrale del Palmeiras, che a 19 anni ha disputato una stagione molto positiva. Sempre nel vivo del gioco, è stato abile a dettare i tempi della manovra. Non poco per un ragazzo ancora giovanissimo e con tanti margini di crescita. La squadra una volta chiamata “Palestra Italia” ha vinto la Copa Libertadores e ha messo in mostra tanti gioielli, tra cui appunto il giovane mediano. Come riporta Calciomercato.it, su Danilo non ci sarebbe solo l’interesse della Roma, ma anche quello di altri club italiani come Juventus e Milan. Per adesso nessuno ha mosso passi ufficiali, ma il club di San Paolo ha le idee chiare sul prezzo del suo cartellino e non farà partire il suo talento per meno di 13-15 milioni di euro.