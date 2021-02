La Roma guarda al futuro e pianifica i piani per il prossimo calciomercato: si allarga la concorrenza per il bomber nel mirino

La Roma continua a cercare nuove soluzioni in attacco per la prossima stagione. Già ieri il tecnico portoghese ha optato per il doppio attaccante, Dzeko e Borja Mayoral insieme, per tentare di scardinare la difesa del Benevento, ma senza successo. Infatti il match è terminato 0-0, con grande rammarico per i giallorossi, vista anche la superiorità numerica per più di mezz’ora.

Inoltre a fine stagione bisognerà risolvere anche la questione legata al futuro di Edin Dzeko, che ormai sembrerebbe essere sempre più vicino all’addio in estate. Infatti le scelte di Paulo Fonseca nelle ultime settimane hanno visto Borja Mayoral sempre preferito al bosniaco, tranne che in Europa League. Così la Roma continua a seguire con interesse il profilo di Dusan Vlahovic, che sembrerebbe essere in rottura con la Fiorentina.

Calciomercato Roma, non solo il Milan su Vlahovic: c’è anche il Borussia Dortmund

La prossima sessione estiva di calciomercato è ancora molto lontana, ma sin da ora si lavora ai possibili acquisti da mettere a segno per la prossima stagione. Un reparto che molto probabilmente la Roma dovrà rinforzare sarà quello offensivo. Infatti la situazione legata ad Edin Dzeko ed il futuro di Borja Mayoral ancora da decidere, portano i giallorossi a mettere gli occhi su altri bomber.

Uno dei nomi che continua a circolare in orbita Roma è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina in questa stagione ha giocato 25 partite ed ha segnato 9 gol e fornito un assist. Il bomber sembrerebbe in rottura con il club toscano, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, e non solo. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, ad essere interessato all’attaccante serbo sarebbe anche il Borussia Dortmund. Infatti il club tedesco potrebbe dover fronteggiare la partenza di Erling Haaland, e starebbe pensando a Vlahovic come sostituto.