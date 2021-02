Figc, c’è il nuovo presidente: plebiscito per il candidato

Figc, plebiscito nell’assemblea tenutasi oggi a Roma. “Inizia il secondo tempo” ha spiegato il rieletto presidente della Federazione.

Con un plebiscito, Gravina, è stato rieletto presidente della Figc per il prossimo quadriennio. L’uscente, con oltre il 73% dei voti, ha battuto lo sfidante Sibilia, già presidente della Lega Nazionale dilettanti.

“Adesso inizia il secondo tempo – ha detto Gravina appena eletto – sento già il fischio dell’arbitro”. Va dato merito al presidente uscente di aver traghettato la federazione in questi ultimi due anno dopo le dimissioni di Tavecchio. La riconferma sembrava già da ieri naturale. Adesso sono arrivati anche i crismi dell’ufficialità. Gravina rimarrà in carico per il prossimo quadriennio: le nuove elezioni sono fissate nel 2024. “Ora ognuno dovrà fare la sua parte – ha ribadito – sarà difficile e non senza tensioni. Ma noi siamo il calcio e sappiamo tirare fuori il meglio dalle situazioni più difficili”.

Figc, ecco tutti i consiglieri eletti

Per la Lega di Serie A sono stati eletti consiglieri il presidente della Lazio Claudio Lotito, e l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta; Giuseppe Pasini e Alessandro Marino per la Lega Pro; Stella Frascà e Daniele Ortolono per la Lega Dilettanti, ai quali si aggiungono Florio Zanon (area Nord), Francesco Franchi (area Centro) e Maria Rita Acciardi (Area Sud). Per rappresentare gli atleti professionisti sono stati scelti Davide Biondini e Umberto Calcagno, mentre per i dilettanti Valerio Bernardi e Chiara Marchitelli.

Per i tecnici professionisti ci sarà Mario Beretta mentre per i dilettanti Zoi Gloria Giatras. Entrano di diritto nel consiglio direttivo Paolo Dal Pino, Mauro Balata, Francesco Ghirelli, Cosimo Sibilia e Alfredo Trentalange.