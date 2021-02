Roma, oggi finalmente in campo per mettersi in mostra

La Roma per il futuro sembra intenzionata a guardarsi attorno per capire se c’è la possibilità di prendere un nuovo portiere al posto di Pau Lopez.

Il rendimento dello spagnolo non è stato sempre all’altezza, Lopez ha avuto qualche incertezza di troppo anche se in questa fase Fonseca ha deciso di voler puntare forte su di lui. Nelle ultime tre gare la Roma non ha incassato nessun gol e questo anche per merito del portiere, che contro l’Udinese ha compiuto una prodezza su Deulofeu lanciato a rete. Tuttavia il suo futuro resta un punto interrogativo e le voci di calciomercato vorrebbero il club giallorosso interessato a Juan Musso, estremo difensore attualmente in forza all’Udinese. Ma rimane anche da capire il futuro di un portiere rientrato nella capitale a gennaio, ovvero Daniel Fuzato.



Roma, Fuzato titolare con la Primavera di De Rossi

La Roma aveva deciso di mandarlo in prestito ad inizio stagione al Gil Vicente, in Portogallo. Per consentirgli di trovare più spazio e per vederlo all’opera in un campionato comunque competitivo. Ma Fuzato di spazio non ne ha trovato e all’inizio di quest’anno è rientrato alla base. L’ex Palmeiras è stato un investimento importante fatto negli anni passati e senz’altro è cresciuto parecchio dal suo arrivo in Italia. Oggi avrà l’occasione di mettersi in mostra, visto che – come riporta Il Corriere dello Sport – sarà il titolare della formazione della Roma Primavera di Alberto De Rossi. Che quest’oggi ospita l’Empoli alle ore 15 in campionato. Un “rinforzo” di spessore per tornare alla vittoria e una chance per il brasiliano per mettersi magari in mostra e convincere la società a dargli una chance anche in prima squadra. Finora Fuzato con la Roma ha giocato solo una partita, l’ultima della passata stagione contro la Juventus.