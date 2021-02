Il prossimo impegno in campionato della Roma sarà il big match contro il Milan: ma arriva l’allarme in allenamento per il top player

Roma chiamata a due impegni importantissimi per il proseguo della stagione in questa settimana. Infatti giovedì sera allo Stadio Olimpico arriverà il Braga, avversaria dei sedicesimi di Europa League, dove i giallorossi per il passaggio del turno sono forti della vittoria per 0-2 in Portogallo.

Tre giorni dopo la sfida con i portoghesi però sarà il Milan ad essere ospitato nella capitale dalla squadra di Paulo Fonseca, con i rossoneri che vorranno riscattare la brutta sconfitta nel derby contro l’Inter. Quella di domenica inoltre sarà una sfida molto importante in chiave Champions League, visto che con una vittoria la Roma potrebbe portarsi a meno uno dalla squadra di Stefano Pioli. Le brutte notizie però per i rossoneri arrivano in attacco. Allarme per le condizioni del top player.

Roma-Milan, guaio muscolare per Ibrahimovic: apprensione per le condizioni dello svedese

Sia la Roma che il Milan iniziano a sentire la fatica degli impegni ravvicinati da quando è tornata l’Europa League. I rossoneri arrivano da due clamorose sconfitte, la prima contro lo Spezia e la seconda nel derby contro l’Inter, intervallate dal pareggio nella competizione europea contro lo Stella Rossa. I giallorossi invece ha battuto agevolmente Udinese e Braga, fermandosi però sullo 0-0 contro il Benevento.

Domenica le due squadre si affronteranno per un big match che varrà moltissimo in chiave qualificazione in Champions League. Infatti la squadra milanista che potrebbe allungare in classifica, ed i capitolini che invece potrebbe arrivare ad un solo punto dalla squadra di Pioli. Il tecnico milanista però oggi riceve brutte notizie. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Zlatan Ibrahimovic ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio, che verrà valutato dallo staff medico rossonero. Qualora la cosa dovesse risultare più grave del previsto sarebbe un’assenza pesantissima per la squadra di Stefano Pioli, visto che a pochi giorni dal derby si era fermato anche Mandzukic.