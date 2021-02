Roma, visita per Zaniolo: ecco quando può tornare

La Roma si prepara ad affrontare questa parte finale della stagione con l’obiettivo di agguantare un posto Champions e di far bene anche in Europa League.

Missioni che paiono possibili, perché la squadra di Paulo Fonseca ha una precisa identità tattica e gioca un calcio propositivo e spesso vincente. Ieri è arrivato un mezzo passo falso contro il Benevento, ma non si può non sottolineare come i giallorossi hanno dovuto fare i conti con la stanchezza dopo la partita di giovedì sera contro il Braga nella quale sono state spese tante energie. L’allenatore portoghese ha una batteria di attaccanti e trequartisti davvero lunga e importante, alla quale ultimamente si è aggiunto anche El Shaarawy. E prima della chiusura del campionato la Roma attende di vedere in campo anche il suo gioiello più prezioso, ovvero Nicolò Zaniolo.



Roma, Zaniolo in campo per la metà di aprile

Il numero 22 giallorosso scalpita, vorrebbe tornare in campo il prima possibile dopo il grave infortunio subito in nazionale nello scorso settembre. Ma non si deve prendere alcun rischio. Oggi il trequartista incontrerà il professor Fink, che lo ha operato, e dovrebbe arrivare il tanto sospirato via libera per tornare a correre sul campo. Un primo passo da compiere per completare il pieno recupero fisico. Fink inviterà nuovamente Zaniolo alla prudenza, considerata anche la sua struttura fisica. Il calciatore spera però di rientrare il prima possibile, il suo obiettivo è chiudere bene la stagione e meritarsi la maglia azzurra in vista dei prossimi Europei. Presumibilmente si potrebbe rivedere in campo intorno alla metà del mese di aprile.