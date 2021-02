Il futuro di Paulo Fonseca lo deciderà la classifica finale. La posizione della Roma nelle prime quattro posizioni porterà automaticamente la società giallorossa a sottoscrivere il rinnovo di un’altra stagione al tecnico portoghese, il quale però ha dovuto combattere e combatterà fino a fine stagione con le tante voci sul possibile nuovo futuro allenatore del club capitolino. La famiglia Friedkin in questi suoi primi mesi ha sempre deciso con precisione e meritocrazia, prendendo scelte personali incontrando tutti i diretti interessati. Potrebbe essere lo stesso per Massimiliano Allegri, ad oggi il candidato numero uno sulla panchina della Roma, anche se non ci ufficialmente non ci sono state conferme.

LEGGI ANCHE: Focolaio nel Torino, rinviata la gara di Serie A

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si lavora al rinnovo | Incontro con l’agente

Calciomercato Roma, Fonseca al Benfica?

Adesso sarà Paulo Fonseca, dunque a giocarsi il suo futuro. Proprio poco fa su Twitter è arrivata una vera e propria indiscrezione da un insider di mercato, Pedro Almeida, il quale ha rilanciato una vera e propria indiscrezione, secondo la quale Fonseca non siederà ancora sulla panchina della Roma, anzi potrebbe essere il prossimo allenatore del Benfica. Primi contatti in corso con il portoghese che tornerebbe così nel campionato dove ha già guidato Porto, Pacos de Ferreira e Braga, prima della sua esperienza allo Shakhtar Donetsk. Al momento però questa suggestione non ha troato riscontro importanti né in Italia né in Portogallo.