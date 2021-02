Calciomercato Roma, futuro Sarri | Annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Fonseca è legato ai risultati e alla qualificazione alla prossima Champions League. Intanto c’è un annuncio ufficiale che riguarda Sarri.

Paulo Fonseca dovrà conquistarsi sul campo la conferma ad allenatore della Roma. Il contratto in scadenza verrebbe automaticamente rinnovato in caso di qualificazione alla prossima Champions League, fermo restando che la sua conferma eventuale dipenderà anche da altri fattori. Del resto è un allenatore che la proprietà Friedkin ha trovato in eredità da Pallotta, non è una scelta della nuova gestione. L’arrivo di Tiago Pinto come nuovo general manager sembrerebbe aumentare le possibilità della conferma del portoghese, ma non è detta l’ultima parola.

Tra i nomi che si fanno per la sua eventuale successione quelli più attuali sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Per quanto riguarda l’ex allenatore della Juventus, si è parlato di un forte interessamento della Fiorentina. Secondo quanto riportato in particolare dal Corriere Fiorentino, nella serata di ieri ci sarebbe stato un incontro fra Maurizio Sarri, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè. In mattinata però è subito arrivato una comunicazione ufficiale da parte del club viola.



Calciomercato Roma, comunicato ufficiale della Fiorentina su Sarri

Un intervento a gamba tesa da parte del club toscano che ha voluto smentire la notizia riportata dal “Corriere Fiorentino”. Già era capitato in passato quando era stato praticamente annunciato Daniele De Rossi come nuovo allenatore, notizia poi smentita. Ecco il comunicato del club: “La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro che sarebbe avvenuto tra la dirigenza e il tecnico Maurizio Sarri.

L’articolo appena citato è totalmente privo di fondamento. La Fiorentina, in questo periodo della stagione così difficile, ritiene atto di grave superficialità, da parte del giornale, pubblicare resoconti di eventi mai avvenuti e che minacciano l’equilibrio di una rosa e lo spirito di un gruppo impegnato giorno per giorno ad affrontare con la massima concentrazione questa stagione sportiva che ancora è molto lunga”.

La società viola ha inoltre puntualizzato che si difenderà sempre e in ogni sede da attacchi gratuiti e da notizie false e infondate che destabilizzano l’ambiente e il lavoro del Club.