La Roma per la prossima stagione deve cercare di piazzare alcuni esuberi, ed uno di questi si muove per trovare una nuova destinazione

La Roma è pronta a tornare in campo già giovedì in Europa League, per il ritorno dei sedicesimi contro il Braga. I giallorossi, forti dello 0-2 maturato in Portogallo, cercheranno di riscattare l’amaro pareggio di Benevento mettendo in cassaforte la qualificazione per gli ottavi di finale, in attesa di affrontare il Milan nel big match di domenica sera.

Nel frattempo i pensieri della società vanno anche alla prossima finestra di calciomercato estiva, dove oltre ad acquistare importanti rinforzi, sarà fondamentale piazzare gli esuberi. Uno di quelli che potrebbe partire è Javier Pastore, giocatore un po’ scomparso tra le fila della Roma. Per lui il futuro potrebbe essere lontano dalla capitale ed anche dall’Europa.

Calciomercato Roma, addio Pastore: il futuro potrebbe essere in Qatar

Nel luglio del 2018 a Roma veniva accolto con grande entusiasmo l’arrivo di Javier Pastore. L’argentino è arrivato dal PSG per circa 25 milioni di euro ed era considerato un giocatore di grande classe. Ma purtroppo poi le aspettative non sono state rispettate a pieno. Infatti l’ex Palermo nella prima stagione colleziona 17 presenze, di cui solo 10 da titolare, segnando solo tre gol. Poi nella stagione successiva gioca solamente 15 partite, di cui 9 da titolare, senza mai andare a segno. Quest’anno addirittura non ha mai visto il campo. Sicuramente sono stati gli infortuni a pregiudicare le sue stagioni, ma il suo tempo alla Roma sembrerebbe essere terminato.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘France Football’, in estate l’argentino potrebbe lasciare la capitale, ed il suo agente si è messo in moto per trovare una nuova destinazione, che potrebbe essere in Qatar. Dunque per Pastore questa stagione potrebbe essere l’ultima nella Roma, senza però poter dire di aver lasciato il segno come tutti i tifosi giallorossi speravano al suo arrivo.