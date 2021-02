Lo si sapeva già all’inizio di questa stagione ‘particolare’, tifosi, fantallenatori, addetti ai lavori, e chi più ne ha più ne metta, dall’inizio della pandemia legata al Coronavirus tutti i club del mondo, di ogni sport e di ogni federazione si sono trovati, e si troveranno ancora, ad organizzare il tutto convivendo con il Covid-19. In casa Serie A, il campionato italiano è riuscito a gestire le molte assenze causate dalle varie positività, soprattutto quella in casa Genoa, quando vi era stato un vero e proprio focolaio. Quest’ultimo che ora però sembrerebbe esserci in casa Torino, dove i granata come riportato da ‘La Repubblica’ ha ben sette giocatori con il tampone positivo, in attesa di ulteriori esiti.

Coronavirus Serie A, rinviata una gara

Sempre l’edizione online del noto quotidiano riporta come la partita di venerdì contro il Sassuolo, valevole per il primo anticipo della quinta giornata di ritorno, sia stata rinviata. Sarà a rischio anche quella di martedì della settimana prossima contro la Lazio, per il turno infrasettimanale. I giocatori positivi sono saliti a sette, con quattro casi rilevati nelle ultime ore: Andrea Belotti, il capitano dei granata, Singo, Bremer, Baselli e il medico sociale Daniele Mozzone si aggiungono ai Linetty, Buongiorno e Murru. I giocatori dovranno restare in isolamento sette giorni. Poi rifaranno il tampone e solo in acaso di megatività potranno giocare.