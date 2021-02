Lazio, oggi arriva la richiesta di penalizzazione: quanti punti rischia

Per la Lazio oggi sarà una giornata importante, visto che i biancocelesti saranno impegnati in Champions League per affrontare i campioni del Bayern Monaco.

Una partita che si preannuncia abbastanza in salita per gli uomini di Simone Inzaghi, che si troveranno di fronte una vera e propria corazzata. Anche se c’è da dire che i tedeschi arriveranno all’Olimpico con gli uomini contati viste le tante e importanti assenze. Ma quella odierna sarà una giornata importante per la Lazio anche da un altro punto di vista. Come riporta infatti “Il Tempo”, entro oggi il procuratore federale Chinè dovrebbe formalizzare la richiesta al Tribunale nei confronti del club biancoceleste in merito al “caos tamponi”.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la Juventus stregata da Mancini

LEGGI ANCHE –>Roma, la priorità dei rinnovi: i Friedkin hanno deciso

La Lazio rischia 4-5 punti di penalizzazione

Nelle scorse settimane la Procura Federale ha mosso diversi capi d’accusa nei confronti della società presieduta da Claudio Lotito. Pubblicati nella nota presente sul sito internet della Figc e che riguardano, in tema Covid, il rispetto e la mancata vigilanza delle norme legate alla materia dei controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti. Il quotidiano romano sottolinea come il procuratore sia pronto a chiedere nei confronti della Lazio una penalizzazione di quattro o cinque punti in classifica, con il giudice chiamato a prendere una decisione nell’arco di circa un mese. Non ci sarà invece nessun ko a tavolino contro Juventus e Torino. Una eventuale penalizzazione potrebbe cambiare volto alla graduatoria per quanto riguarda la zona Champions.