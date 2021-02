Una voglia matta di tornare, ma servirà estrema cautela. Nicolò Zaniolo ha già fatto partire da tempo il conto alla rovescia per il ritorno in campo ufficiale. Ritorno sui campi di Trigoria che però è arrivato proprio quest’oggi per il numero 22, perché come riportato dai vari profili Social sia dello stesso calciatore che della Roma, si intravede il classe ’99 con scarpini e pallone. In questa stagione dove non ha totalizzato nemmeno un minuto per via della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Zaniolo però non si è mai perso una partita dal vivo dei suoi compagni, ed è pronto per aiutarli in questa seconda metà di stagione.

Zaniolo pronto al rientro

Quel lontano 7 settembre 2020 è ormai solo un brutto ricordo e nonostante tutte le notizie uscite sulla vita privata del giovane giocatore giallorosso, si è sempre concentrato sulla Roma. Piano piano rientrerà, oggi ha svolto il primo allenamento col pallone al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Un primo step per il rientro che potrà avvenire ad aprile, giorno più giorno meno. In totale sono 14 i gol realizzati da Zaniolo in maglia giallorossa, nelle sue prime due stagioni. Il grande obiettivo di questa stagione è riuscire a mettere qualche minuto sulle gambe per il finale di stagione e poi essere pronto per la chiamata Nazionale di RobertoMancini al prossimo europeo, con la partita inaugurale che si giocherà proprio allo Stadio Olimpico.