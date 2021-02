Roma, gerarchie in attacco: Fonseca ha deciso

La Roma si appresta a vivere una settimana davvero molto intensa, nella quale dovrà scendere in campo due volte nel giro di pochi giorni.

Non è certo una novità per la formazione allenata da Paulo Fonseca, che continua nel suo tour de force con l’obiettivo di raccogliere il più possibile. Il pareggio di Benevento è amaro, perché l’impressione di tutti è che si sarebbe potuta portare a casa la vittoria. Mayoral e compagni invece hanno sbattuto sulla difesa di Inzaghi e nemmeno quando la Roma ha avuto la superiorità numerica è riuscita a far centro. Certo è che si è pagata anche un pizzico di stanchezza, visto che la squadra era rientrata dal Portogallo solamente nella notte tra giovedì e venerdì. Bisogna ad ogni modo guardare avanti. Alla nuova sfida contro il Braga e poi allo scontro diretto per la Champions con il Milan. Con Fonseca che pare pronto a cambiare qualcosa.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la Juventus stregata da Mancini

LEGGI ANCHE –>Roma, la priorità dei rinnovi: i Friedkin hanno deciso

Roma, Mayoral ancora titolare in Coppa. Dzeko gioca contro il Milan

Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, l’allenatore portoghese sarebbe pronto a cambiare le gerarchie in attacco. Borja Mayoral ha giocato le ultime cinque partite da titolare e il suo rendimento è stato senz’altro soddisfacente, visto che è finito in doppia cifra. Alla vigilia di questo doppio appuntamento così delicato per la Roma il tecnico ha la necessità di gestire al meglio le energie dei suoi ragazzi. Tramontata l’ipotesi del doppio centravanti, Mayoral dovrebbe essere titolare giovedì sera contro il Braga. Contro i portoghesi si dovranno sfruttare gli spazi aperti che lasceranno nel tentativo di rimediare al ko dell’andata e lo spagnolo avrà la sua ennesima chance dall’inizio. Dzeko invece sarà il titolare nel match contro il Milan in campionato. La sua esperienza in partite del genere potrebbe essere fondamentale e Fonseca si affiderà a lui per portare a casa una vittoria che sarebbe preziosissima.