In casa giallorossa si sta progettando il futuro, soprattutto dal punto di vista del calciomercato. L’innesto di Bryan Reynolds, acquisto voluto soprattutto dai Friedkin, terzino classe 2001 del Dallas FC arrivato per 7,5 milioni di euro, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, ha confermato che la Roma vuole costruire le basi anche per i prossimi anni. In questo momento si sta guardando ad un altro esterno, in Inghilterra, sponda Norwich, molto giovane, un anno più piccolo dello statunitense, ovvero Max Aarons.

Calciomercato Roma, offerti 23 milioni per Aarons

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun‘ i giallorossi hanno messo nel mirino uno dei più giovani promettenti millennial del calcio inglese, dove con il Norwich quest’anno sta facendo molto bene in Championship. L’offerta portata da Tiago Pinto sarebbe di ben 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro. Il terzino destro, a differenza di Reynolds, può giocare anche sulla corsia di sinistra, e in questo momento la Roma sulla destra con le ottime risposte e prestazioni sul campo di Karsdorp sembrerebbe abbastanza coperta, anche se a giugno Bruno Peres (scadenza di contratto) e molto probabilmente anche Davide Santon, il quale verrà messo sul mercato (contratto in scadenza nel giugno 2022).

Calciomercato Roma, Norwich rifiuta offerta

Il ds dei ‘Canaries’ Webber ha sottolineato di aver ricevuto “un’importante offerta dall’estero per Aarons, che però ha dato il suo consenso di restare. Non l’abbiamo ritenuta un’offerta adeguata”. Come riportato dall’edizione online del quotidiano inglese, dunque, il club della contea di Norfol, ha rispedito al mittente l’offerta formuata dal club capitolino per il classe 2000. Su Max Aarons ci sono anche altri top club europei pronti a darsi battaglia per accaparrarselo. Nonostante la Roma si sia mossa con più convinzione, e per ora non è bastato, visto che la valutazione del ragazzo oscillerebbe tra i 35 e i 40 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Everton, Manchester United e Bayern Monaco, mentre in passato ci avevano provato Milan e Barcellona.