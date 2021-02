Il tema portiere in casa giallorossa sarà fondamentale in chiave futura soprattutto nella prossima sessione del calciomercato, ma prima la Roma dovrà sciogliere tutte le riserve su chi siederà sulla panchina a partire dalla prossima stagione, qualora dovesse lasciare Paulo Fonseca. In queste ultime giornate Pau Lopez si è ripreso il posto da titolare, anche se per il tecnico portoghese non ci sono titolare in questa rosa, complici anche le condizioni fisiche di Antonio Mirante.

Calciomercato Roma, le ultime su Gollini

Per il futuro i nomi più gettonati sono quelli di Marco Silvestri, Juan Musso e Pierluigi Gollini su tutti, con il portiere dell’Udinese in pole position negli ultimi giorni. Non è detta l’ultima parola però, perché il futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta potrebbe non essere a Bergamo. Durante l’ultima diretta di ‘Cmit TV‘, il giornalista Luca Bassi ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul futuro di Gollini: “Secondo me Gollini in questa stagione è partito anche con un notevole ritardo perché ha avuto un problema al ginocchio. E’ rientrato a novembre, non sta facendo benissimo e qualche parata l’ha fatta, che gli ha permesso comunque di mantenere il posto da titolare”.

Calciomercato Roma, l’Atalanta punta Carnesecchi

Nella rosa della Dea Gian Piero Gasperini potrebbe puntare a partire dalla prossima stagione tutto su Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 in prestito alla Cremonese in Serie B, come riportato dallo stesso giornalista Luca Bassi: “Sono sicuro che se Gollini non dovesse rientrare a livello di prestazioni, Gasperini potrebbe fare un pensiero su Carnesecchi, perché lo stima. E stato mandato a giocare per testarlo concretamente, per vedere se tutte le aspettative che si sono fatte, saranno rispettate. E’ un ragazzo giovane seguito e tenuto in considerazione per l’Atalanta del domani, è un grande prospetto. Gasperini aveva chiesto di tenerlo almeno fino a gennaio ma poi è stato dato in Serie B. Può essere lui il portiere del futuro dell’Atalanta”.