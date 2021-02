Calciomercato Roma, tutto pronto per l’assalto: ma occhio alla concorrenza

Calciomercato Roma, i giallorossi sarebbero interessati al fantasista del Manchester United: ma occhio a Juventus e Inter

La voce che arriva dall’Inghilterra – riportata dal Sun – è di quelle importanti. E vedrebbe la Roma impegnata nella corsa al fantasista del Manchester United Juan Mata. 32 anni, lo spagnolo va in scadenza di contratto a giugno. Quindi potrebbe arrivare a parametro zero.

Ma sempre il Sun spiega che anche la Juventus e l’Inter – parlando degli arrivi in casa nerazzurra di Lukaku e Young – sarebbero interessate alle prestazioni del giocatore. Che al momento, anche se lui vorrebbe, non avrebbe ricevuto nessuna proposta di rinnovo da parte dei Red Devils. La situazione quindi è in evoluzione.

Calciomercato Roma, Mata si libera a zero

Come detto, lo spagnolo, si libererà alla fine della stagione. Anzi, potrebbe in questo momento già firmare con un’altra squadra. Ma aspetta messaggi da parte dello United, che potrebbe far scattare un opzione di rinnovo per un altro anno ma che al momento non sembra voler esercitare. Fonseca inoltre sarebbe ben contento di poter avere in rosa lo spagnolo.

C’è da dire però che in questa stagione il fantasista ex Chelsea è stato utilizzato con il contagocce da Solskjaer. Solamente per 8 volte è partito da titolare nei molteplici impegni che i club inglesi hanno avuto. È chiuso dalla qualità di Bruno Fernandes e dalla freschezza di Rashford e Martial, che hanno fatto fare il salto di qualità al Manchester United.