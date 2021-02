A Barcellona si starebbero mangiando le mani per aver ceduto l’estate scorsa Arthur alla Juventus, nella trattativa che a percorso inverso a portato l’ex Roma Miralem Pjanic in blaugrana. Per motivi di bilancio, o forse no, ma sta di fatto che in Spagna stanno sentendo l’assenza di querllo che era considerato il successore di Xavi Hernandez, che era stato prelevato dal Gremio nell’estate del 2018 per una cifra di 40 milioni di euro (bonus inclusi). Tanti i soldi spesi dal club catalano anche per un altro centrocampista, vale a dire Frenkie De Jong, che arrivò per più di 75 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Pellegrini ideale per il Barcellona

Come riportato da ‘donbalon.com’ il tecnico Ronald Koeman non è stato convinto dalle prestazioni di Pjanic che a questo punto potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima estate, non rientrando più nei piani tecnici. Nell’articolo viene riportato come Arthur-de Jong sarebbestata una coppia ideale, rispetto a quella attuale, ma viene fatto anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista e capitano della Roma sarebbe il rinforzo giusto per i blaugrana che potrebbero acquistarlo per 30 milioni di euro.

Il 24enne calciatore romano (e romanista) non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, uno dei temi più richiesti al general manager Tiago Pinto da quando si è insediato nella capitale. Recentemente si sono registrati passi importanti verso il rinnovo di contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi anni. Resta da capire se rimarrà la clausola rescissoria, magari aggiornata con un altro prezzo e non i 30 milioni.