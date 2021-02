Calciomercato Roma, doppio rifiuto: vuole solo i giallorossi

Calciomercato Roma, arriva il rifiuto a Napoli e Fiorentina. Il tecnico avrebbe fatto una scelta diversa solamente per i giallorossi

Oltre Allegri, c’è anche Sarri: il tecnico ex Juventus avrebbe rifiutato – secondo Alfredo Pedullà – sia il Napoli che la Fiorentina. De Laurentiis lo avrebbe cercato dopo la gara che la sua squadra ha perso contro il Verona. Commisso – che ha comunque negato – avrebbe fatto dei sondaggi tramite Pradé.

Ma Sarri ha risposto negativamente. Lui vuole la Roma e avrebbe anche accettato in corsa i giallorossi nel caso Tiago Pinto si fosse presentato alla sua porta durante il mese di gennaio: quello che ha fatto vacillare, e tanto, la panchina di Fonseca.

Calciomercato Roma, Sarri rimane in corsa

Rimane comunque in corsa il tecnico che con il Chelsea ha conquistato l’Europa League. Nonostante sia ancora sotto contratto con la Juventus. Ma il futuro di Fonseca rimane comunque in bilico. E solamente una qualificazione alla prossima Champions League potrebbe far riconfermare il tecnico sulla panchina della Roma. Anche se non è nemmeno sicuro.

La sensazione è che sarà corsa a due: da un lato Allegri e dall’altro lato Sarri: due allenatori che hanno vinto qualcosa nel corso degli ultimi anni. La Roma, dimostra, con questo interesse, di essere intenzionata a fare le cose in grande già dalla prossima stagione. I due tecnici toscani sono di alto profilo e non possono fare altro che accedere le fantasie dei tifosi giallorossi.