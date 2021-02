Calciomercato Roma, affare Totti-Pinto: i giovani coinvolti

Calciomercato Roma, le parole di Totti non sono passate inosservate. L’incontro con Pinto c’è stato: ecco i giovani in questione

Le parole di Francesco Totti, durante la diretta Twitch con Vieri, non sono passate inosservate. L’ex capitano della Roma si è proposto, spiegando che uno come lui servirebbe in una società formata, in questo momento, tutta da stranieri. L’amo è stato lanciato.

Un incontro, però, con Pinto c’è già stato – spiega Leggo – lontano da Trigoria due settimane fa. Si è parlato di alcuni giovani che fanno parte della scuderia di Totti e che potrebbero interessare ai giallorossi. Di possibili ritorni in società al momento nulla: decidono i Friedkin. Che nel momento del loro arrivo nella Capitale avevano pensato a Totti. Poi hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi. Ma non è detto che da qui, alla fine della stagione, il fatidico incontro non ci possa essere.

Calciomercato Roma, ecco i nomi sul piatto

Con Tiago Pinto si è parlato di Pagano e Kalimuendo – l’attaccante del Lens, di proprietà del Psg – sul quale la società giallorossa, in tempi non sospetti, aveva già messo gli occhi addosso. “Provo ad aiutare la Roma da fuori” ha sempre spiegato Totti in quella ormai famosa diretta. Il segnale è forte e chiaro.

Ma in tutto questo i tifosi sono divisi. Nel senso: la maggior parte non vede l’ora di rivedere l’ex capitano in società. Un’altra parte usa i piedi di piombo, sentenziando che in questo momento, con una vera e propria rivoluzione in atto, c’è da aspettare i tempi corretti per un ritorno. Anche perché si parla di un altro possibile ritorno, vale a dire quello di Simone Perrotta. Anche lui conosce il mondo giallorosso e sicuramente potrebbe far comodo in un’opera di ricostruzione.